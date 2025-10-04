الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
2025-10-03 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
تعليمات
للجيش
الإسرائيليّ
عملية
احتلال
مدينة
التالي
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:05
فون دير لايين ترى أن رد حماس على خطة ترامب "مشجع"
أخبار دولية
04:05
فون دير لايين ترى أن رد حماس على خطة ترامب "مشجع"
0
آخر الأخبار
03:57
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورًا لاستكمال كافة القضايا
آخر الأخبار
03:57
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورًا لاستكمال كافة القضايا
0
أخبار دولية
03:54
متحدث عسكري إسرائيلي يوجه تحذيرًا لسكان مدينة غزة ويطالبهم بعدم العودة إلى الشمال
أخبار دولية
03:54
متحدث عسكري إسرائيلي يوجه تحذيرًا لسكان مدينة غزة ويطالبهم بعدم العودة إلى الشمال
0
آخر الأخبار
03:52
المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول إن مدينة غزة لا تزال منطقة قتال "خطيرة"
آخر الأخبار
03:52
المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول إن مدينة غزة لا تزال منطقة قتال "خطيرة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:16
الجهاد الإسلاميّ: رد "حماس" على خطة ترامب تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية وشاركت الحركة بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار
خبر عاجل
03:16
الجهاد الإسلاميّ: رد "حماس" على خطة ترامب تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية وشاركت الحركة بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار
0
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
0
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
0
خبر عاجل
15:30
مصدر مطلع لـ"الجزيرة": حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
خبر عاجل
15:30
مصدر مطلع لـ"الجزيرة": حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-27
روبيو يدعو إيران الى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-27
روبيو يدعو إيران الى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
0
خبر عاجل
2025-09-26
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
2025-09-26
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
0
منوعات
2025-07-16
بعد خلافه مع ترامب... إيلون ماسك يغيّر رقمه ويتجاهل الرسائل!
منوعات
2025-07-16
بعد خلافه مع ترامب... إيلون ماسك يغيّر رقمه ويتجاهل الرسائل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:57
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
منوعات
10:57
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
2
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
3
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
4
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
5
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
6
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
7
خبر عاجل
04:58
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
خبر عاجل
04:58
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
8
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More