الجهاد الإسلاميّ: رد "حماس" على خطة ترامب تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية وشاركت الحركة بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك