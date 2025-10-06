الأخبار
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة

2025-10-06 | 12:15
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية
ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
14:16

ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من أول تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
14:01

الدنمارك ستعزز الرقابة على ناقلات النفط لمكافحة الأسطول الشبح الروسي

LBCI
آخر الأخبار
13:43

البيت الأبيض: إسرائيل تتعاون بشكل رائع بشأن خطة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
11:58

معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق

LBCI
خبر عاجل
09:04

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح مرجئا البندين الاول والثاني حول الاجراءات المتعلقة باضاءة صخرة الروشة وحل جمعية رسالات

LBCI
خبر عاجل
07:39

الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات اسرائيلية تستهدف زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
08:13

إسرائيل: جرى اليوم ترحيل 171 من ناشطي أسطول المساعدات بينهم جريتا تونبري إلى اليونان وسلوفاكيا

LBCI
خبر عاجل
2025-09-26

مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة: عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025

LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أمن وقضاء
11:41

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
07:39

الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
11:58

معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
خبر عاجل
05:41

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية

