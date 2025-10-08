الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
إلتزاماً من المديرية العامة للأمن العام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي جميع فروعها… pic.twitter.com/npz8aia1Om
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) October 8, 2025
صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
إلتزاماً من المديرية العامة للأمن العام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي جميع فروعها… pic.twitter.com/npz8aia1Om