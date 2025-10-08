الأخبار
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

2025-10-08 | 05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي كل فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15 تشرين أول 2025.

وبحسب بيان لمكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، فإن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية الأمن العام في تخفيف الأعباء عن المواطنين وطالبي الخدمة، وتسهيل وصولهم إلى خدماتهم بأسرع وقت وأقل جهد، بعيداً من عناء الإنتظار الطويل.

وأكد المدير العام للأمن العام أن"هذه المبادرة تأتي ضمن خطة استراتيجية لتحديث الإدارة وأنظمتها، وتطوير علاقتها بالمواطنين"، مشدداً على أن هذه الخدمة ليست سوى بداية لمسار رقمي متكامل، ستمكن المواطن قريباً من إنجاز كل معاملاته إلكترونياً، على أن تسلّم المعاملة مباشرة إلى باب بيته بما يرسّخ معايير الإدارة الحديثة والخدمة الرائدة، وتعزّز ثقة الناس من خلال خدمات سريعة، آمنة ومتطورة، تواكب تطلعات اللبنانيين نحو مستقبل أفضل.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الأمن العام

المعاملات

ليبان بوست

