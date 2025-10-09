الأخبار
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
خبر عاجل
2025-10-08 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "فخور بإعلان أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى" من خطته للسلام في قطاع غزة.
وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنّ اتفاقهما "يعني أنّه سيتمّ إطلاق جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".
أخبار دولية
خبر عاجل
ترامب
إسرائيل
حماس
سلام
غزة
ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع
السابق
0
