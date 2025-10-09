الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

خبر عاجل
2025-10-08 | 23:33
مشاهدات عالية
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
0min
ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "فخور بإعلان أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى" من خطته للسلام في قطاع غزة.
     
وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنّ اتفاقهما "يعني أنّه سيتمّ إطلاق جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".

أخبار دولية

خبر عاجل

ترامب

إسرائيل

حماس

سلام

غزة

ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
00:54

كندا ترحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

ترامب: إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" وموافقة حماس ستؤذن بوقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

ترامب: إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعنا حماس عليه

LBCI
أخبار دولية
02:19

كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

LBCI
خبر عاجل
15:36

ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:27

فوكس نيوز عن وزير الخارجية الأميركي: الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريبا

LBCI
خبر عاجل
12:28

آمال شحادة: تل أبيب وواشنطن تستعدان لاحتمال وصول ترامب للمشاركة بمراسم توقيع صفقة الأسرى وإنهاء الحرب وإذاعة الجيش تتحدث عن بحث مكثف الليلة لقوائم الأسرى وسط رفض إسرائيلي للافراج عن مروان البرغوني وأحمد سعدات وإصرار حماس على شملهما بقائمة الأسرى

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار دولية
2025-09-28

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل

LBCI
فنّ
2025-09-01

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2025-10-08

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
2025-10-07

مصدر لـ"الشرق الأوسط": ترامب سيعلن إتفاق غزة الأولي واستمرار العمليات العسكرية عقبة رئيسية

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
16:10

بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع

Learn More