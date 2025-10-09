ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "فخور بإعلان أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى" من خطته للسلام في قطاع غزة.



وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنّ اتفاقهما "يعني أنّه سيتمّ إطلاق جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".