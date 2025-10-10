بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، البدء بتسليم رخص السوق البيومترية (دفتر سواقة) في كل أقسام وفروع المصلحة لكل من المعاملات المنجزة اعتبارا من تاريخ 10/10/2025.