بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

تعلن وزارة الداخلية والبلديات -هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن البدء بتسليم رخص السوق البيومترية في جميع أقسام وفروع المصلحة لكل من المعاملات المنجزة اعتبارا من تاريخ 10/10/2025https://t.co/F4H4nStLY2 pic.twitter.com/wcOwQuvvvs
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) October 10, 2025
