فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025

رويترز نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيتم إطلاق 11 سجينا من حماس في إطار اتفاق غزة

الشيباني بعد لقاء رجي: نريد أن نتجاوز عقبات الماضي مع لبنان وكنا ضحايا سوء إدارة سياسية بين البلدين ونحن نحترم سيادة لبنان ونقدّرها