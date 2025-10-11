الأخبار
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

خبر عاجل
2025-10-11 | 01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المصيلح أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيون من بينهم سيدتان.

أخبار لبنان

خبر عاجل

مركز عمليات طوارئ الصحة

الغارات الإسرائيلية

المصيلح

ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب ومهلة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
04:57

حماية المنشآت الحساسة من تحليق الطائرات المسيّرة تحدّ أمني لأوروبا

LBCI
أخبار لبنان
04:53

جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم

LBCI
أخبار لبنان
04:47

تيمور جنبلاط يعين وليد صافي رئيسًا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب

LBCI
صحة وتغذية
04:30

تؤثر على جميع جوانب الحياة... تغيرات متوقعة تواجهها النساء بعد تشخيص إصابتهنّ بسرطان الثدي!

LBCI
خبر عاجل
07:11

ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب ومهلة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت

LBCI
خبر عاجل
07:09

متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
خبر عاجل
06:50

اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة

LBCI
خبر عاجل
06:36

اجتماع يعقد في هذه الأثناء في السراي بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان

LBCI
آخر الأخبار
03:17

واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الجزيرة: استمرار عودة مئات آلاف النازحين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية

LBCI
خبر عاجل
07:09

متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
أخبار دولية
08:25

ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان

