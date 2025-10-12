الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا

باسيل: نحن بالتيار لم نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة فهو رئيس حكومتنا وليس صهيونيا وهو لبناني "متل ما رئيس جمهوريّتنا لبناني" ولو اختلفنا مع الاثنين

