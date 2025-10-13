القناة 12 الإسرائيلية: الرئيس الإندونيسي سيزور إسرائيل غدًا

التالي

ترامب في الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصر بقوة ولقد حان الوقت لترجمة هذه الإنتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والإزدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها