ترامب في الكنيست: حتى بالنسبة لإيران التي تسبب نظامها في الكثير من الموت في الشرق الأوسط فإن يد الصداقة والتعاون ممتدة دائمًا

ترامب في الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصر بقوة ولقد حان الوقت لترجمة هذه الإنتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والإزدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها

السابق