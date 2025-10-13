نتنياهو: ترامب فعل ما كان يُعتقد أنه مستحيل إذ جمع معظم دول العالم بما في ذلك العالم العربي على دعم مقترح السلام ولقد رأيت رؤساء أميركيين كثر لكنني لم أر أحدًا يحرك العالم كما يفعل ترامب

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك