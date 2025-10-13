ترامب لسكان إسرائيل: الولايات المتحدة تنضم إليكم في الوعدين بأننا لن ننسى ولن نسمح بتكرار 7 أكتوبر

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

ترامب: شخصيتي في الواقع تتمحور حول وقف الحروب والرهائن عادوا وأشعر بسعادة غامرة لقول ذلك