الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارة إسرائيلية تستهدف حرج علي الطاهر وأخرى تستهدف كوثرية السياد

خبر عاجل
2025-10-16 | 11:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
غارة إسرائيلية تستهدف حرج علي الطاهر وأخرى تستهدف كوثرية السياد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
غارة إسرائيلية تستهدف حرج علي الطاهر وأخرى تستهدف كوثرية السياد

خبر عاجل

إسرائيلية

تستهدف

الطاهر

وأخرى

تستهدف

كوثرية

السياد

LBCI التالي
سلام: نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة جدًّا وواثق بأنّنا سننجح قريباً في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:38

مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على بنعفول - صيدا

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:11

معلومات للـLBCI: عدد المسجلين للاقتراع في الاغتراب بلغ ١٢٠٠٠ منذ ٢ تشرين الاول حتى اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:09

غارات اسرائيلية عنيفة بين انصار وسيناي في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
10:56

غارة اسرائيلية على بلدة شمسطار غربي بعلبك

LBCI
خبر عاجل
09:51

غارة على بلدة بنعفول - قضاء صيدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
خبر عاجل
14:11

معلومات للـLBCI: عدد المسجلين للاقتراع في الاغتراب بلغ ١٢٠٠٠ منذ ٢ تشرين الاول حتى اليوم

LBCI
آخر الأخبار
11:28

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة عند أطراف الخيام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More