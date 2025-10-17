قرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي ومنعه من السفر بكفالة مالية قدرها ١١ مليون دولار

محام لفرانس برس: دفاع هنيبال القذافي سيطعن في كفالة الـ11 مليون دولار المفروضة لإخلاء سبيله

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي