النائب سامي الجميل لـ #جدل : أنا مع التفاوض المباشر مع إسرائيل وسوريا لتأمين استقرار لبنان وحمياته وازدهاره والتطبيع يأتي بعد السلام أي ليس السلام بحد ذاته

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

معلومات للـLBCI: عدد المسجلين للاقتراع في الاغتراب بلغ ١٢٠٠٠ منذ ٢ تشرين الاول حتى اليوم