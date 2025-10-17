الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان

خبر عاجل
2025-10-17 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان

خبر عاجل

موضوع

الفجوة

المالية

يحتاج

شجاعة

الحكومة

للقيام

بالأفضل

بالنسبة

للمودعين

والأخيرون

تحمّلوا

الساعة

قدرتهم

القيام

بتدقيق

لحسابات

لبنان

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات
معلومات للـLBCI: عدد المسجلين للاقتراع في الاغتراب بلغ ١٢٠٠٠ منذ ٢ تشرين الاول حتى اليوم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:28

الجيش الإسرائيليّ: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة أحد المختطفين في جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
16:07

حركة حماس تعلن أنها ستسلم جثة لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

مقتل عشرة مدنيين في ضربة باكستانية على فغانستان

LBCI
أخبار لبنان
15:57

منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:27

النائب سامي الجميل لـ #جدل : لا علاقة لسمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة؟ ولا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ

LBCI
خبر عاجل
14:19

الجميل لـ #جدل : هدفنا إشراك الاغتراب في مستقبل البلاد ولا هدف سياسيًا لدينا بخرق نواب الحزب وندعو اللبنانيين إلى مساندتنا ماليًا لتمويل حزبنا

LBCI
خبر عاجل
14:13

الجميل لـ #جدل : نطالب بضمانات حكومية لمضي المغتربين بعملية التسحيل للانتخابات النيابية أي كمشروع قانون ينص على تاريخ لمناقشة القانون الانتخابيّ

LBCI
خبر عاجل
14:11

النائب سامي الجميل لـ #جدل : نتواصل مع رئيس الحكومة للعمل على إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابيّ وإعطاء الحق للمغتربين بالتوصيت للـ128 نائبًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-15

بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست

LBCI
اقتصاد
2025-09-23

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار دولية
15:41

ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More