الجيش الإسرائيلي يقول إنّ الصليب الأحمر تسلّم رفات رهينتين في غزة

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

الجميل لـ #جدل : موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل بالنسبة للمودعين والأخيرون تحمّلوا حتى الساعة أكثر من قدرتهم لذلك أرى وجوب القيام بتدقيق لحسابات مصرف لبنان