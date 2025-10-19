الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
خبر عاجل
2025-10-19 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
خبر عاجل
المروري:
أشغال
أوتوستراد
الديب
باتجاه
بيروت
وحركة
المرور
طبيعية
التالي
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين
آمال شحادة: نتنياهو يُحدّد شهر حزيران المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ويستبدل اسم الحرب على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
06:05
إسرائيل تشن غارتين على جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
06:05
إسرائيل تشن غارتين على جنوب قطاع غزة
0
أخبار دولية
05:56
إسرائيل تعلن التعرف على هوية ثاني رهينة تسلمت جثته السبت
أخبار دولية
05:56
إسرائيل تعلن التعرف على هوية ثاني رهينة تسلمت جثته السبت
0
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:40
القيادي بحماس عزت الرشق: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
خبر عاجل
05:40
القيادي بحماس عزت الرشق: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار
0
خبر عاجل
05:14
رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حماس نفذت هجمات متعددة ضد القوات الإسرائيلية خارج "الخط الأصفر" منتهكة بذلك وقف إطلاق النار
خبر عاجل
05:14
رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حماس نفذت هجمات متعددة ضد القوات الإسرائيلية خارج "الخط الأصفر" منتهكة بذلك وقف إطلاق النار
0
خبر عاجل
04:28
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين
خبر عاجل
04:28
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين
0
خبر عاجل
02:36
آمال شحادة: نتنياهو يُحدّد شهر حزيران المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ويستبدل اسم الحرب على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"
خبر عاجل
02:36
آمال شحادة: نتنياهو يُحدّد شهر حزيران المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ويستبدل اسم الحرب على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
صحف اليوم
00:42
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
صحف اليوم
00:42
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
0
فنّ
16:05
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"
فنّ
16:05
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"
0
أخبار دولية
2025-10-03
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
أخبار دولية
2025-10-03
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
4
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
5
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
6
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
7
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
8
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More