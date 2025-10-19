القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق

