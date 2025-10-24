الأخبار
التحكم المروري: أشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسببت بازدحام مروري في المحلة

2025-10-24 | 02:45
التحكم المروري: أشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسببت بازدحام مروري في المحلة
التحكم المروري: أشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسببت بازدحام مروري في المحلة

غارة من مسيرة استهدفت سيارة في تول
استشهاد مسنة وشاب في الغارة الاسرائيلية على بلدة عربصاليم
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
06:47

الوكالة الوطنية: غارة على حي كروم المراح بميس الجبل من دون وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
06:43

روبيو: حماس لا يمكن أن تشارك في حكم غزة في المستقبل

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
آخر الأخبار
06:33

وزير الخارجية الأميركي: نعمل على إقامة قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
خبر عاجل
06:21

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة تول - قضاء النبطية

LBCI
خبر عاجل
05:20

غارة من مسيرة استهدفت سيارة في تول

LBCI
خبر عاجل
22:00

استشهاد مسنة وشاب في الغارة الاسرائيلية على بلدة عربصاليم

LBCI
صحف اليوم
2025-10-20

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
09:00

بسبب الضغوط النفسية التي عاشتها بعد طلاقها... كيم كارداشيان تعلن إصابتها بهذا المرض

LBCI
خبر عاجل
08:33

ترامب لمجلة تايم الأميركية: ضم الضفة الغربية لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه وإسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
15:56

توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

LBCI
أخبار لبنان
00:52

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

LBCI
أخبار لبنان
07:25

وزيرة التربية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية قرب مدارس بعلبك وتؤكد حماية التلامذة واستمرار العملية التعليمية

LBCI
أمن وقضاء
02:55

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
أخبار لبنان
02:50

الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها

