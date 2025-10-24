الأخبار
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله

خبر عاجل
2025-10-24 | 09:45
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله

خبر عاجل

الإسرائيلي:

استهدفنا

اليوم

منطقة

النبطية

مسؤول

الشؤون

اللوجستية

قيادة

الجنوب

استشهاد مسنة وشاب في الغارة الاسرائيلية على بلدة عربصاليم
ترامب لمجلة تايم الأميركية: ضم الضفة الغربية لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه وإسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية
LBCI
أخبار دولية
12:00

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تقرّر "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية من المستقلين"

LBCI
أخبار دولية
11:36

ستارمر يدعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:10

الفصائل الفلسطينية في القاهرة تدعو إلى استصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية في غزة

LBCI
أخبار لبنان
11:06

ميناسيان يستقبل رئيس الحكومة في المعهد الحبري الأرمني في روما

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
خبر عاجل
06:21

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة تول - قضاء النبطية

LBCI
خبر عاجل
05:20

غارة من مسيرة استهدفت سيارة في تول

LBCI
منوعات
2025-10-03

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

وكالة الطاقة تجد آثار يورانيوم في سوريا مرتبطة بموقع قصفته إسرائيل في 2007

LBCI
أخبار دولية
07:38

روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"

LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
15:56

توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
00:52

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

