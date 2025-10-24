الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله

استشهاد مسنة وشاب في الغارة الاسرائيلية على بلدة عربصاليم

ترامب لمجلة تايم الأميركية: ضم الضفة الغربية لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه وإسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية