لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح