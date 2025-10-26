الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!
خبر عاجل
2025-10-26 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!
خبر عاجل
الحلقة
الثانية
برنامج
Shark
الـLBCI…
تفوّتوا
المشاهدة!
التالي
لا تفوتوا الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank مساء اليوم الساعة 8:30 عبر الـLBCI
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
16:31
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام
آخر الأخبار
16:29
وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
15:49
عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف
اخترنا لكم
0
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:01
الرئيس السوري احمد الشرع يزور السعودية غدًا
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
2025-10-11
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان
أخبار لبنان
2025-10-25
وزارة الزراعة تعيد تركيب السياج حول شجرة الأرز المحمية في عكار وتتوعد المتعدين بإجراءات صارمة
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
