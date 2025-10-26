الأخبار
انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!

2025-10-26 | 14:30
انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!
انطلاق الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank عبر الـLBCI… لا تفوّتوا المشاهدة!

لا تفوتوا الحلقة الثانية من برنامج Shark Tank مساء اليوم الساعة 8:30 عبر الـLBCI
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
16:31

تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام

LBCI
آخر الأخبار
16:29

وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
15:49

عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
خبر عاجل
15:01

الرئيس السوري احمد الشرع يزور السعودية غدًا

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-11

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

وزارة الزراعة تعيد تركيب السياج حول شجرة الأرز المحمية في عكار وتتوعد المتعدين بإجراءات صارمة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
LBCI
أخبار دولية
05:30

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:40

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

