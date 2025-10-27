الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

خبر عاجل
2025-10-27 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت روما (الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت) البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة ثلاثة أيام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني. 

وفي ما يلي نص البرنامج الرسمي:

الأحد 30 تشرين الثاني 2025:

- 15:45: الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)
- 16:45: زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري
- 17:15: لقاء مع رئيس مجلس النواب
- 17:30: لقاء مع رئيس مجلس الوزراء 
- 18.00: لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس)

الاثنين 1 كانون الأول 2025 – عنايا – حريصا – بيروت – بكركي:

- 9:45: زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون – عنايا 
- 11:20: لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان – حريصا (كلمة الأب الأقدس)
- 12:30: لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية
- 16:00: لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء – بيروت (كلمة الأب الأقدس)
- 17:45: لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني – بكركي (كلمة الأب الأقدس)

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 –  جل الديب – بيروت – روما:

- 8:30: زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب – جل الديب 
- 9:30: صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت
- 10:30: الاحتفال بالقداس الإلهي في "الواجهة البحرية لبيروت"  (عظة الأب الأقدس) 
- 12:45: مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (كلمة الأب الأقدس)
- 13:15: المغادرة إلى روما
- 16:10: الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي.

أخبار لبنان

خبر عاجل

زيارة

البابا لاوون

لبنان

السفير المصري علاء موسى من بعبدا: الرئيس اللبناني أبدى استعداد بلاده لدخول مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لا سيما مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-10-19

البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

البابا لاوون الرابع عشر يزور تركيا ولبنان أواخر تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن تضامنه مع قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:08

السفير المصري علاء موسى من بعبدا: الرئيس اللبناني أبدى استعداد بلاده لدخول مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لا سيما مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة

LBCI
خبر عاجل
06:02

السفير المصري علاء موسى من بعبدا: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركاً إقليمياً لوقفه

LBCI
خبر عاجل
03:25

الجيش الإسرائيلي يتهم قوة اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:52

انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
07:50

إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

LBCI
منوعات
2025-10-24

واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

LBCI
اقتصاد
06:57

الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More