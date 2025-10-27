الجيش الإسرائيلي: سيّارات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة

الجيش الإسرائيلي يتهم قوة اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يتهم قوة اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض