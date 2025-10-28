الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الجزيرة: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
خبر عاجل
2025-10-28 | 11:41
مشاهدات عالية
0
min
الجزيرة: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
خبر عاجل
غارات
إسرائيلية
مدينة
جنوبي
التالي
الرئيس بري يرفع جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب
وزير المالية لـ عشرين 30: هناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع اعادة الاعمار والاهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
14:07
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
14:07
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
14:04
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أطلع الأميركيين على الرد في غزة
آخر الأخبار
14:04
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أطلع الأميركيين على الرد في غزة
14:03
الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
خبر عاجل
14:03
الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
13:49
رويترز نقلا عن شهود: طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة
آخر الأخبار
13:49
رويترز نقلا عن شهود: طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة
خبر عاجل
الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
خبر عاجل
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيليّ بتنفيذ هجمات في غزة فورًا
خبر عاجل
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
زوارنا يقرأون الآن
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
13:38
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
آخر الأخبار
13:38
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
13:38
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية
أخبار دولية
13:38
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية
2025-10-24
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-24
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
بالفيديو
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
08:24
بولس: "حزب الله" وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
