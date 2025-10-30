سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل

كتب رئيس الحكومة نواف سيلام على إكس: "ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

أتقدم بالتعازي الحارة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه.

كل التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بأمان وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها.

نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفنذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا."





