سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل

ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.
أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه.
كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) October 30, 2025
