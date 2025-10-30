الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة المحمودية بجنوب لبنان.



🔸يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات… pic.twitter.com/ex16PmCWBZ