معلومات للـLBCI: لقاء عقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ووفد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن إستعادة لبنان ١١ إمرأة لبنانية من مخيم الهول الذي يضمّ نساء وعوائل عناصر تنظيم داعش
خبر عاجل
2025-10-30 | 14:40
مشاهدات عالية
min
معلومات للـLBCI: لقاء عقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ووفد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن إستعادة لبنان ١١ إمرأة لبنانية من مخيم الهول الذي يضمّ نساء وعوائل عناصر تنظيم داعش
خبر عاجل
سلام يدين إعتداء بليدا: نتابع الضغط لضمان وقف الإنتهاكات المتكررة والإنسحاب الإسرائيلي الكامل
أورتاغوس: نواصل متابعة التطورات في لبنان ونرحّب بقرار الحكومة بحصر كلّ السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام وعلى الجيش اللبناني الآن أن يُنفّذ خطّته بالكامل
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
17:44
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: نعمل على تطهير شامل ومنهجي لمناطق سيطرتنا في غزة من المسلحين
آخر الأخبار
17:44
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: نعمل على تطهير شامل ومنهجي لمناطق سيطرتنا في غزة من المسلحين
آخر الأخبار
17:43
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة
آخر الأخبار
17:43
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة
آخر الأخبار
17:38
الجيش الإسرائيلي: على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن
آخر الأخبار
17:38
الجيش الإسرائيلي: على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن
أخبار دولية
17:35
إسرائيل تؤكد التحقق من هوية جثتي رهينتين تسلمتهما الخميس
أخبار دولية
17:35
إسرائيل تؤكد التحقق من هوية جثتي رهينتين تسلمتهما الخميس
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
14:01
وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله يكثف جهوده لإعادة البناء والتسلح وهذا خطر على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان
خبر عاجل
14:01
وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله يكثف جهوده لإعادة البناء والتسلح وهذا خطر على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان
خبر عاجل
13:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان عزمنا توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط
خبر عاجل
13:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان عزمنا توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:38
غارة اسرائيلية جديدة على المحمودية
خبر عاجل
04:38
غارة اسرائيلية جديدة على المحمودية
زوارنا يقرأون الآن
0
اقتصاد
2025-10-28
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
2025-10-28
جدول جديد لأسعار المحروقات
أمن وقضاء
2025-10-12
سرقا نحو 7 كلغ من الذهب من داخل محل مجوهرات... مفرزة النبطية القضائية أوقفتهما وضبطت قسمًا من المسروقات
أمن وقضاء
2025-10-12
سرقا نحو 7 كلغ من الذهب من داخل محل مجوهرات... مفرزة النبطية القضائية أوقفتهما وضبطت قسمًا من المسروقات
آخر الأخبار
17:43
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة
آخر الأخبار
17:43
القناة 12 عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة
فنّ
2025-09-15
لعبة Labubu البشرية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء في جوائز إيمي 2025... إليكم النجمة الحقيقية خلفها!
فنّ
2025-09-15
لعبة Labubu البشرية خطفت الأنظار على السجادة الحمراء في جوائز إيمي 2025... إليكم النجمة الحقيقية خلفها!
بالفيديو
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
أخبار لبنان
14:31
مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان
أخبار لبنان
14:31
مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان
الأكثر قراءة
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
