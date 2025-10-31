الأخبار
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه

2025-10-31 | 10:08
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه

تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار دولية
14:23

اتصال بين عبد العاطي وعراقجي: تأكيد ضرورة تحرك جاد لإلزام اسرائيل بوقف الهجمات على غزة ولبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
خبر عاجل
10:15

قاسم: أطالب الحكومة اللبنانية أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان

LBCI
خبر عاجل
10:13

غارة ثانية استهدفت مدينة النبطية وسقوط شهيد

LBCI
خبر عاجل
10:08

قاسم: إن مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء ومسؤولين في الدولة هي مواقف يبنى عليها

LBCI
خبر عاجل
09:33

غارة من مسيرة استهدفت المدينة الصناعية في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
10:21

قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا

LBCI
منوعات
2025-10-29

"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"

LBCI
اقتصاد
12:02

الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات

LBCI
منوعات
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
13:46

مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:21

قاسم: مواقف الرؤساء الثلاثة والوزراء "يُبنى عليها".. ولن يغيّر التهويل مواقفنا

LBCI
أخبار دولية
08:45

وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا

LBCI
اقتصاد
03:56

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
أخبار لبنان
05:39

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
04:54

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

LBCI
أمن وقضاء
05:05

انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب

