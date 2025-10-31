الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه

الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف دراجة نارية في كونين ومعلومات عن سقوط إصابة

معلومات للـLBCI: لقاء عقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ووفد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن إستعادة لبنان ١١ إمرأة لبنانية من مخيم الهول الذي يضمّ نساء وعوائل عناصر تنظيم داعش