المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك