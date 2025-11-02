الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

2025-11-02 | 06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار بعد الانسحاب
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
11:42

الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي

LBCI
أخبار لبنان
11:35

حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

LBCI
أخبار لبنان
11:23

المقداد: هدف التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع لبنان إلى الاستسلام وهذا لن يحدث

LBCI
آخر الأخبار
11:10

الوكالة الوطنية للإعلام: منطاد في أجواء مدينة الخيام منذ قليل

LBCI
خبر عاجل
06:47

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
خبر عاجل
06:03

رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار بعد الانسحاب

LBCI
خبر عاجل
06:01

رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بما وُقّع من مذكرات تفاهم بيننا وبين لبنان ويهمّنا وضعها في موضع التنفيذ خصوصًا من الجانب التجاريّ وشجعنا لشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

LBCI
خبر عاجل
05:59

رئيس الحكومة المصريّ: سنزور لبنان مع عدد من الوزراء الشهر المقبل لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان ومِصر

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-31

غالبية الرفوف الجليدية قد تنهار بحلول عام 2300... والعلماء يدقون ناقوس الخطر

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

LBCI
أخبار دولية
07:10

البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:41

فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:21

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

LBCI
خبر عاجل
03:07

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:06

طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
16:37

الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

الأكثر قراءة
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
خبر عاجل
15:36

وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:29

استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
أخبار دولية
00:17

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

