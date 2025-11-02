نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

التالي

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة