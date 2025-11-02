الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
2025-11-02 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
لبنان
يتلقى
ضربات
باستمرار
الأيام
أيضاً
يحاول
التسلّح
والتعافي
التالي
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار بعد الانسحاب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:42
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
11:42
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
0
أخبار لبنان
11:35
حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
أخبار لبنان
11:35
حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
0
أخبار لبنان
11:23
المقداد: هدف التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع لبنان إلى الاستسلام وهذا لن يحدث
أخبار لبنان
11:23
المقداد: هدف التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع لبنان إلى الاستسلام وهذا لن يحدث
0
آخر الأخبار
11:10
الوكالة الوطنية للإعلام: منطاد في أجواء مدينة الخيام منذ قليل
آخر الأخبار
11:10
الوكالة الوطنية للإعلام: منطاد في أجواء مدينة الخيام منذ قليل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
0
خبر عاجل
06:03
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار بعد الانسحاب
خبر عاجل
06:03
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار بعد الانسحاب
0
خبر عاجل
06:01
رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بما وُقّع من مذكرات تفاهم بيننا وبين لبنان ويهمّنا وضعها في موضع التنفيذ خصوصًا من الجانب التجاريّ وشجعنا لشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
خبر عاجل
06:01
رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بما وُقّع من مذكرات تفاهم بيننا وبين لبنان ويهمّنا وضعها في موضع التنفيذ خصوصًا من الجانب التجاريّ وشجعنا لشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
0
خبر عاجل
05:59
رئيس الحكومة المصريّ: سنزور لبنان مع عدد من الوزراء الشهر المقبل لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان ومِصر
خبر عاجل
05:59
رئيس الحكومة المصريّ: سنزور لبنان مع عدد من الوزراء الشهر المقبل لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان ومِصر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-31
غالبية الرفوف الجليدية قد تنهار بحلول عام 2300... والعلماء يدقون ناقوس الخطر
علوم وتكنولوجيا
2025-10-31
غالبية الرفوف الجليدية قد تنهار بحلول عام 2300... والعلماء يدقون ناقوس الخطر
0
أخبار لبنان
2025-10-31
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
2025-10-31
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:10
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
أخبار دولية
07:10
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
0
أخبار لبنان
06:23
الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية
أخبار لبنان
06:23
الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية
0
أخبار لبنان
06:16
رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
أخبار لبنان
06:16
رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت
0
أخبار لبنان
03:41
فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار
أخبار لبنان
03:41
فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار
0
أخبار دولية
03:21
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
أخبار دولية
03:21
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
0
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
0
خبر عاجل
03:07
لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
03:07
لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
0
أخبار دولية
00:06
طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا
أخبار دولية
00:06
طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا
0
أخبار دولية
16:37
الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير
أخبار دولية
16:37
الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
خبر عاجل
15:36
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
خبر عاجل
15:36
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
3
خبر عاجل
15:29
استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية
خبر عاجل
15:29
استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية
4
أخبار لبنان
16:29
سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون
أخبار لبنان
16:29
سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون
5
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
6
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
7
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
8
تقارير نشرة الاخبار
12:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
12:33
التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More