أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد علي حديد القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث دفع بمخططات عديدة ضد إسرائيل وواصل خلال الفترة الأخيرة محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله".



وأضاف: "كما هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على عنصر آخر من حزب الله والذي تم رصده وهو يهم بمحاولات جمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".