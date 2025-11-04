وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفردجال -قضاء النبطية

هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة