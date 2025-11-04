النائب جبران باسيل: قدّمنا اقتراحًا يعطي المنتشرين اللبنانيين خيارًا إضافيًا من حيث الاختيار ما إذا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أم من الخارج لنواب الداخل وذلك بتنسيق مسبق ضمن صندوقين

