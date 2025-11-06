الوزير ياسين جابر للـ LBCI: أبلغت من البنك الدولي في واشنطن وهذا ما اعيد تكراره اليوم أن اخر مهلة أمام لبنان لإقرار القروض الممنوحة من البنك الدولي هي نهاية العام

مصادر رويترز: أميركا تتأهّب لتأسيس وجود عسكريّ في قاعدة جوية في دمشق بهدف مراقبة اتفاق أمنيّ ​مرتقب بين سوريا وإسرائيل

مصادر رويترز: أميركا تتأهّب لتأسيس وجود عسكريّ في قاعدة جوية في دمشق بهدف مراقبة اتفاق أمنيّ ​مرتقب بين سوريا وإسرائيل

الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه