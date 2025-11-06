مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة

التالي

الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه