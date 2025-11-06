الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء أكد استمرار العمل دبلوماسيا وسياسيا لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية

خبر عاجل
2025-11-06 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء أكد استمرار العمل دبلوماسيا وسياسيا لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء أكد استمرار العمل دبلوماسيا وسياسيا لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية

خبر عاجل

الاعلام

مرقص:

الوزراء

استمرار

العمل

دبلوماسيا

وسياسيا

الانتهاكات

الاسرائيلية

لترتيبات

الاعمال

العدائية

LBCI التالي
الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:36

رويترز: توقف عمليات مطار بروكسل مؤقتا بسبب رصد طائرة بدون طيار

LBCI
آخر الأخبار
16:03

سقوط قذائف على يارون مصدرها موقع العدو المقابل للبلدة

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

LBCI
آخر الأخبار
15:49

الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:08

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:51

مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:19

هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع حاليا لبحث احتمال التصعيد مع لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-04

مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-16

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

LBCI
خبر عاجل
2025-11-01

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More