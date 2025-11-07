وزير المال ياسين جابر: هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر اقرارها لا سيما قرض اعادة الاعمار

وزير المال ياسين جابر: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب

وزير المال ياسين جابر: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب

الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها