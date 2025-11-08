الأخبار
طوارىء الصحة: 7 جرحى في استهداف بنت جبيل
خبر عاجل
2025-11-08 | 02:43
طوارىء الصحة: 7 جرحى في استهداف بنت جبيل
خبر عاجل
الصحة:
استهداف
متري للـLBCI: تقرير الجيش موثّق بالأرقام ويؤكد سيطرته الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي تحتلها إسرائيل وفي شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات وضبط مجموعات إرهابية ومستودعات أسلحة ما يعكس تقدّماً واضحاً
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
آخر الأخبار
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
آخر الأخبار
04:20
متري للـLBCI: لدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية مع دولة شقيقة وهذه الفرصة لم تكن متاحة أمامنا منذ 50 عاماً
آخر الأخبار
04:20
متري للـLBCI: لدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية مع دولة شقيقة وهذه الفرصة لم تكن متاحة أمامنا منذ 50 عاماً
0
أمن وقضاء
04:05
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار
أمن وقضاء
04:05
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار
خبر عاجل
04:01
استهداف سيارة على طريق شبعا - راشيا الوادي وسقوط اصابتين
خبر عاجل
04:01
استهداف سيارة على طريق شبعا - راشيا الوادي وسقوط اصابتين
0
خبر عاجل
03:42
متري للـLBCI: تقرير الجيش موثّق بالأرقام ويؤكد سيطرته الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي تحتلها إسرائيل وفي شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات وضبط مجموعات إرهابية ومستودعات أسلحة ما يعكس تقدّماً واضحاً
خبر عاجل
03:42
متري للـLBCI: تقرير الجيش موثّق بالأرقام ويؤكد سيطرته الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي تحتلها إسرائيل وفي شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات وضبط مجموعات إرهابية ومستودعات أسلحة ما يعكس تقدّماً واضحاً
0
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
0
خبر عاجل
12:54
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد ولم ننهِ المهمة شمالًا ولا جنوبًا ولا في الجبهات البعيدة
خبر عاجل
12:54
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد ولم ننهِ المهمة شمالًا ولا جنوبًا ولا في الجبهات البعيدة
0
آخر الأخبار
2025-10-06
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
آخر الأخبار
2025-10-06
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
0
آخر الأخبار
03:34
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة
آخر الأخبار
03:34
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة
0
آخر الأخبار
2025-09-23
وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2025-09-23
وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
1
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
2
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
3
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
4
أخبار لبنان
2025-11-07
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
2025-11-07
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
5
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
6
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
7
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
