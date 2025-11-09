غارة من مسيرة استهدفت بيك آب بين الصوانة وخربة سلم

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل