الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال ووقف الإعتداءات وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة ونحن أكدنا من جديد إلتزامنا بالقرار 1701 وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا وهناك إجماع في الحكومة على ذلك

خبر عاجل
2025-11-09 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
سلام: موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال ووقف الإعتداءات وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة ونحن أكدنا من جديد إلتزامنا بالقرار 1701 وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا وهناك إجماع في الحكومة على ذلك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
سلام: موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال ووقف الإعتداءات وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة ونحن أكدنا من جديد إلتزامنا بالقرار 1701 وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا وهناك إجماع في الحكومة على ذلك

خبر عاجل

موقفنا

جميعًا

بضرورة

العمل

إنهاء

الإحتلال

الإعتداءات

وتسليم

أسرانا

إلتزامًا

بالإتفاقات

الموقعة

الحكومة

السابقة

أكدنا

إلتزامنا

بالقرار

وبحقنا

كدولة

بالدفاع

نفسنا

وهناك

إجماع

الحكومة

LBCI التالي
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن
غارة من مسيرة استهدفت بيك آب بين الصوانة وخربة سلم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:44

ترامب يندّد بـ"صحافيين فاسدين" في "بي بي سي" بعد استقالة مدير الشبكة على خلفية مونتاج لخطابه

LBCI
أخبار دولية
16:41

استقالة المدير العام لبي بي سي وسط جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن ترامب

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
خبر عاجل
16:16

رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:16

رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر

LBCI
خبر عاجل
16:15

رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

LBCI
خبر عاجل
16:13

سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها

LBCI
خبر عاجل
16:08

رئيس الحكومة نواف سلام: أخطأت في الماضي حين غلبت مفهوم العدلة على الحرية وغيري أخطأ حين غلّب الحرية على حساب المساواة والعدالة فالديموقراطية تقوم على الحرية والعدالة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-20

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يعتزمان إجراء محادثات في سول

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
خبر عاجل
15:33

رئيس الحكومة نواف سلام: الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة ولا تغيير من دون تغييرين والتغيير أصعب مما كنت أتصور ومن دون مساءلة ومحاسبة لا يمكن تحقيق ذلك وأنا متمسك بهما أكثر من أي وقت مضى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
أمن وقضاء
05:00

ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
خبر عاجل
04:25

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن

LBCI
آخر الأخبار
04:28

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More