رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

