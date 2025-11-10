النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني

