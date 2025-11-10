الأخبار
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال الرئيس الشرع

2025-11-10 | 05:22
مصدران لـ&quot;رويترز&quot;: سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال الرئيس الشرع
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال الرئيس الشرع

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
10:18

الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة

LBCI
أخبار لبنان
10:11

جامعة الروح القدس - الكسليك تشارك في تشجير جبل صنين: تقليد سنويّ يعزّز دورها البيئي والرابط مع خرّيجيها

LBCI
أخبار لبنان
10:09

إدارة واستثمار مرفأ بيروت: تجميد البت في طلبات عروض الأسعار والشراء بالفاتورة والمناقصات موقتا

LBCI
أمن وقضاء
10:03

في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
07:58

الطيران الحربيّ الإسرائيليّ استهدف المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق مجددًا

LBCI
خبر عاجل
07:57

سلسلة غارات جديدة تستهدف الجنوب

LBCI
خبر عاجل
06:56

غارات إسرائيلية على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:52

غارات على أطراف المحمودية والقطراني - قضاء جزين

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
منوعات
2025-10-23

زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

نتنياهو: زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة "الإرهاب"

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-20

مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!

LBCI
أخبار دولية
08:18

مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:10

مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:06

عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:00

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا

