إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

الشيخ نعيم قاسم: لماذا لا تضع الحكومة اللبنانية خطة استعادة السيادة الوطنية من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟ وعلى الحكومة أن تتصرف على أساس حماية المواطنين لا أن يكون دورها الاستماع إلى الإملاءات الأميركية وتنفيذها