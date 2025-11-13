الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
خبر عاجل
2025-11-13 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
كتب رئيس الحكومة نواف سلام على إكس: "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره، على مبادرتها الطيبة اليوم تجاهه باعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق امام الصادرات اللبنانية. كما نثمن عالياً تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن اشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات. ويبقى لبنان الشقيق المخلص الوفيّ لأخوانه العرب اللذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له."
أخبار لبنان
خبر عاجل
السعودية
لتعزيز
العلاقات
التجارية
العوائق
الصادرات
اللبنانية
التالي
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان
أخبار لبنان
16:23
مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان
0
خبر عاجل
14:15
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء
خبر عاجل
14:15
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء
0
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
0
أخبار دولية
16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
أخبار دولية
16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:20
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات
خبر عاجل
14:20
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات
0
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
0
خبر عاجل
14:15
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء
خبر عاجل
14:15
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء
0
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-09-24
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
2025-09-24
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
0
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-09-01
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
2025-09-01
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
5
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
6
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
7
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More