سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على إكس: "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره، على مبادرتها الطيبة اليوم تجاهه باعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق امام الصادرات اللبنانية. كما نثمن عالياً تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن اشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات. ويبقى لبنان الشقيق المخلص الوفيّ لأخوانه العرب اللذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له."