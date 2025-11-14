الأخبار
الرئيس جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي

2025-11-14 | 07:45
الرئيس جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
الرئيس جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي

معلومات للـLBCI: هناك توجّه لمشاركة وفد من رجال الاعمال السعوديين في مؤتمر Beirut One
