البستاني لـ #جدل : أرحّب بزيارة الوفد السعوديّ الاستثماريّ والخطوة اقتصادية وأتمنى أن يكون لها منحى سياسيّ فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين
خبر عاجل
2025-11-14 | 14:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البستاني لـ #جدل : أرحّب بزيارة الوفد السعوديّ الاستثماريّ والخطوة اقتصادية وأتمنى أن يكون لها منحى سياسيّ فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين
خبر عاجل
أرحّب
بزيارة
الوفد
السعوديّ
الاستثماريّ
والخطوة
اقتصادية
وأتمنى
سياسيّ
فالمؤشر
الكبير
السعوديين
آخر الأخبار
آخر الأخبار
16:34
زُحمة سير خانقة عند اوتوستراد صربا ننتيجة فيضان الطرقات وغزارة الأمطار
آخر الأخبار
16:34
زُحمة سير خانقة عند اوتوستراد صربا ننتيجة فيضان الطرقات وغزارة الأمطار
0
أخبار لبنان
16:30
بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا
أخبار لبنان
16:30
بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا
0
خبر عاجل
15:59
بازرلي لـ #جدل : لتفعيل دور معهد المحاماة من حيث الإشراف على امتحانات الدخول لنقابة المحامين أي يتدرّج الطالب المحامي تدريجيًا قبل الدخول إلى النقابة ولا يُحكم على هذا المتدرج فورًا
خبر عاجل
15:59
بازرلي لـ #جدل : لتفعيل دور معهد المحاماة من حيث الإشراف على امتحانات الدخول لنقابة المحامين أي يتدرّج الطالب المحامي تدريجيًا قبل الدخول إلى النقابة ولا يُحكم على هذا المتدرج فورًا
0
خبر عاجل
15:53
بازرلي لـ #جدل : في حال وصولي سأعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون والعرض الأفضل سنوقع عليه فعلى الصندوق أن يوضع في خدمة المحامين
خبر عاجل
15:53
بازرلي لـ #جدل : في حال وصولي سأعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون والعرض الأفضل سنوقع عليه فعلى الصندوق أن يوضع في خدمة المحامين
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:23
يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة
أخبار لبنان
15:23
يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة
0
آخر الأخبار
15:18
يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة
آخر الأخبار
15:18
يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة
0
صحة وتغذية
2025-11-13
بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني
صحة وتغذية
2025-11-13
بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني
0
أخبار لبنان
2025-09-08
شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة
أخبار لبنان
2025-09-08
شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة
