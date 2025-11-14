الأخبار
النائبة بولا يعقوبيان لـ #جدل : هناك مصارف ترفض إعادة الرسملة لكي لا تتحمّل المسؤولية لذلك تُصرف الملايين من أموال المودعين لنشر سردية موحّدة فالـIMF يطالب بميزانيات صحيحة للتديين

2025-11-14 | 15:06
النائبة بولا يعقوبيان لـ #جدل : هناك مصارف ترفض إعادة الرسملة لكي لا تتحمّل المسؤولية لذلك تُصرف الملايين من أموال المودعين لنشر سردية موحّدة فالـIMF يطالب بميزانيات صحيحة للتديين
النائبة بولا يعقوبيان لـ #جدل : هناك مصارف ترفض إعادة الرسملة لكي لا تتحمّل المسؤولية لذلك تُصرف الملايين من أموال المودعين لنشر سردية موحّدة فالـIMF يطالب بميزانيات صحيحة للتديين

16:34

زُحمة سير خانقة عند اوتوستراد صربا ننتيجة فيضان الطرقات وغزارة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
16:30

بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا

LBCI
خبر عاجل
15:59

بازرلي لـ #جدل : لتفعيل دور معهد المحاماة من حيث الإشراف على امتحانات الدخول لنقابة المحامين أي يتدرّج الطالب المحامي تدريجيًا قبل الدخول إلى النقابة ولا يُحكم على هذا المتدرج فورًا

LBCI
خبر عاجل
15:53

بازرلي لـ #جدل : في حال وصولي سأعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون والعرض الأفضل سنوقع عليه فعلى الصندوق أن يوضع في خدمة المحامين

خبر عاجل
15:59

بازرلي لـ #جدل : لتفعيل دور معهد المحاماة من حيث الإشراف على امتحانات الدخول لنقابة المحامين أي يتدرّج الطالب المحامي تدريجيًا قبل الدخول إلى النقابة ولا يُحكم على هذا المتدرج فورًا

LBCI
خبر عاجل
15:53

بازرلي لـ #جدل : في حال وصولي سأعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون والعرض الأفضل سنوقع عليه فعلى الصندوق أن يوضع في خدمة المحامين

LBCI
خبر عاجل
15:39

المرشح لمنصب نقيب المحامين ايلي بازرلي لـ #جدل : لا تدخل سياسيًا في انتخابات نقابة المحامين فالتنافس ليس حزبيًا وأفتخر بأن أحظى بدعم الجمعية العمومية

LBCI
خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

LBCI
أخبار لبنان
15:23

يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

LBCI
آخر الأخبار
15:18

يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-13

بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

LBCI
أخبار لبنان
13:27

من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
أخبار لبنان
04:43

مصرف لبنان يبدأ إجراءات احترازية لإخراج لبنان من «اللائحة الرمادية» ويُشدد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

